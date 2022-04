COMPETENCES DANS LE DOMAINE DE LA PHOTO PROFESSIONNELLE AINSI MES CONTRIBUTIONS MAJEURES AVEC LES ARTISTES ET ACTEURS DE LA MODE COMPTEMPORAINE ET TRADITIONNELLE EN FRANCE QU'AU MAROC. L'ETROITE COLLABORATION AVEC LES AGENCES DE COMMUNICATION MAROCAINES QU'ETRANGERES. LA CONCEPTION DE CATALOGUE DE GRANDES MARQUES FRANCAISES. MARKETING ET SPONSORING SPORTIF.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

marketing sportif

Photo

relation publique