Topographe Métreur de Bâtiment et chef de l’entreprise BARDIA (construction de bâtiment clé en main Maîtrise d'ouvrage déléguée - Assistance au Maître d'ouvrage - Ordonnancement, pilotage et coordination). Ayant une expérience de plus de 5 ans dans ce domaine avec des grandes sociétés telles que MODERN CONTRACTING. J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour le poste de Topographe au sein de votre organisme.

J’apprécie les nouvelles épreuves et je m’adapte très facilement à toutes nouvelles situations. Je suis également ouvert à tous secteurs d’activité, qui me permettraient d’élargir mes domaines de compétence.

Je me tiens évidemment à votre entière disposition pour un entretien, afin de débattre plus longuement de mes motivations.



ERRITALI Hamid 0641197305



Mes compétences :

ArchiCAD

Microsoft word

Microsoft Excel

AUTODESK AutoCAD

Covadis

Topogene

Microsoft Office 2007

Autocad