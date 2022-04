Ertan KILIÇASLAN

Bonjour,



Nous sommes fabricant de meubles ayant une usine de 15000 mètres carrés. Nous cherhons un agent commercial. (nous sommes dans l'industrie depuis 56 ans). Ainsi laissez-moi vous dire les avantages de travailler avec nous en bref:



1) Nous offrons des produits de haute qualité avec des prix raisonnables et un service exceptionnel. Alors les marchandises que nous expédions ne reviennent pas et nos clients continuent à passer des commandes répétitives.

2) Nos produits peuvent être installés et démontés maintes fois, puisque nous utilisons des pièces de connexion de haute qualité.

3) Nous fournissons à nos clients une garantie de 3 ans

4) Nos meubles simplifient et embellissent la vie de notre clientèle en raison de la fonctionnalité de produits.

5) Nous respectons l'environnement , à cet égard, nous serions heureux de présenter nos documents écologiques tels que la norme E1 (MDF et panneaux de particules)

6) Nous avons un délai de maximum 4 semaines

7) Nous pouvons vous fournir avec livraison partielle ainsi.



Je voudrais parler des autres avantages et détails, après notre catalogue a été vu.



Les meubles que nous produisons aujourd'hui sont l'aboutissement d'années de dévouement et de l'expérience. Nous continuons d'évoluer et de créer de nouveaux designs pour un marché en constante évolution. Le mobilier est conçu pour répondre aux exigences des clients qui veulent un produit bien conçu à un prix équitable.



Difanni est fier d'avoir des membres de l'équipe qualifiés et motivés qui sont très engagés à produire des produits de qualité et la mise en œuvre des changements positifs



Je reste à votre disposition pour fournir tout renseignment complémentaire, et je vous prie de croire, monsieur, madame, à mes sentiments distingués.



