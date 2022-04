Ertel SYLVAINE

A travers mes différentes expériences j'ai pu aiguisé mon sens du contact, du relationnel par mon esprit d'initiative afin de répondre a un objectif de résultats.

Je peux allier l'aide et le conseil aux personnes grâce à mes différentes compétences commerciales, l'utilisation de l'outil informatique comme de mes formations.

Je suis à la recherche d'un emploi alliant mes compétences administratives / commerciales et le relationnel, l'aide, le conseil: comme assistante de formation, conseillère métier, assistante juridique, secrétaire ou assistante dans le secteur privé comme publique.





Mes compétences :

Relations publiques

Conseil

Informatique

Encadrement

Gestion administrative et commerciale

Organisation

Gestion de conflits

Force de propositions et de solutions

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

IBM AS400 Hardware

Cascading Style Sheets