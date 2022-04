Erussard ERIC

De formation comptable, administrative et financière très solide (titulaire du DESCF devenu DSCG, diplôme le plus difficile dans le parcourt de l'expertise comptable), mon tempérament dynamique, curieux m'a permis de développer de nombreuses compétences complémentaires : expertise comptable, contrôle de gestion, RH, informatique, management, etc.

Mon parcourt au sein de la division emballage du groupe KNAUF m'a permis de m'épanouir totalement, d'enrichir mes connaissances et de développer mes idées organisationnelles, grâce également à des outils puissants (ERP SAP entre autres).

Ma très forte adaptabilité m'a autorisé à développer ces méthodes dans d'autres activités postérieures.

Je recherche un poste stable dans une organisation sérieuse et ayant des vues à moyen ou long terme.

Je veux mettre mes qualités et mon expérience au service de PME active(s), ambitieue(s) et saine(s).