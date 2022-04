Erve-Patron SAKA

Je me nomme SAKA Erve-patron je suis actuellement Administrateur des ventes TNTCameroun-ESICO. Et je prépare une licence professionnel en Communication et Négociation Vente. je suis titulaire d'un DUT en Gestion d'Entreprise. Diplôme obtenu à l'IUT de Douala. Mes domaines de compétence sont: Marketing, Négociation Vente,Communication et Comptabilité(moyen). Désiré d’affronter de nouveaux challenges, Doté de réelles capacités d'adaptation d'une volonté d'appartenir à un groupe plus dynamique je vous serai reconnaissant si vous me donniez, la chance et l’opportunité d'exprimer mes compétences dans une entreprise dynamique et ambitieuse.





Mes compétences :

Microsoft office

Marketing