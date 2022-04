Erwan ALEMANY

Titulaire d'un BEP/CAP, BAC PRO, BTS Électrotechnique ainsi que d'une licence Froid et énergie renouvelable a l'Université de Perpignan, J'ai pu mettre à profit mon expérience au sein d'une entreprise de fabrication de climatisation solaire pendant plus de deux ans. Au cours de cette expérience je me suis perfectionné dans le domaine de la conception 3D de pièces mécaniques sous le logiciel Inventor.



Passionné depuis petit par la mécanique, l'automatisme, l'informatique, je passe une grande partie de mon temps libre à restaurer des motos, créer des sites internet, etc



Aujourd'hui salarié de la société VEOLIA Eau a Perpignan, j'élargis mon domaine de compétences dans le milieu du traitement de l'eau.



Mes compétences :

Automatisme

autonome

Conception

Dessin

Dessin 3D

Électrotechnique

Mécanique