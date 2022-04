Erwan AUBRY

Je suis actuellement en formation à l'IUT informatique d'Orleans.



Il m'est toujours apparu comme une évidence que je ferai une carrière dans le domaine informatique et cela depuis de nombreuses années.



Mon profil détaille les connaissances et expériences que j'ai pu acquérir, sans être exhaustif il reflète néanmoins mon socle de base.



Je peux ajouter que j'ai travaillé sur de nombreux projets, comme des jeux pédagogiques, des contrôles d'objets connectés ou encore des systèmes domotiques.



J'ai des bases hardware avec le montage d'ordinateurs après en avoir choisi les composants, les avoirs assemblés, avoir installé les drivers et les systèmes d'exploitation, j'ai procédé à l'installation des logiciels dédiés.



J'ai également fait de la maintenance sur des systèmes existants, en hard comme en soft : Microsoft, Linux, Android.



Mes compétences :

Visual Basic

Atom

Bootstrap

C Programming Language

Cascading Style Sheets

Eclipse IDE

HTML5

Java

LAMP

Linux

Linux Debian

Microsoft Office

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

MySQL

NetBeans

Nmap

OpenOffice

Personal Home Page

Python Programming

Ubuntu

Unity

VMware

VirtualBox