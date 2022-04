Erwan AVRONSART

Mes expériences passées m'ont apportées certaines compétences techniques dans le management d'une équipe, gestion ou organisation de stock ou de flux (parc de véhicule, denrées alimentaires), optimiser des méthodes de travail ou encore rationaliser l'agencement de zone ou implantation, passation de commande, contact clientèle, gestion de litige, gérer son temps qui ont été très formatrices.

Aujourd'hui, j'ai souhaité donner à ma vie professionnelle une nouvelle orientation en intégrant une formation qualifiante de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique (Bac +2) au sein d'un centre AFPA. Ce cursus complet se développait sur deux axes:

- Piloter les activités d'un site logistique

- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site logistique

Ma formation obtenue, je recherche aujourd'hui des offres qui mènent à des postes autour des flux logistiques: approvisionnement, gestion de stock, organisation et optimisation de stock, ordonnancement...





Mes compétences :

Management opérationnel

Relation fournisseurs

implantation

Gestion des stocks

Organisation du travail

Relations clients