Après de multiples projets et contextes métiers, j’ai su comprendre comment une passion pouvait me permettre de progresser dans mon domaine de prédilection et de tendre vers l'expertise du développement Front-end.



De nos jours, l’expertise informatique ne doit plus être vue comme étant la maîtrise totale de son domaine. Un expert devrait plutôt être vu comme un spécialiste de son domaine.



C'est pour cette raison que je suis un développeur qui apprend de différents horizons, mais qui est spécialisé dans le développement Front-end et le WebDesign. Cela ne m’empêche en rien de travailler dans le développement Back-end ainsi qu’avec les méthodes Agile et DevOps.



Une vision global du fonctionnement du projet ainsi que sa compréhension permet dans bien des cas de travailler dans de meilleures conditions techniques et humaines. C’est un véritable facteur de réussite pour les projets informatiques.



Au plaisir de discuter!

erwan.baccon@gmail.com

07.82.68.36.24



Erwan BACCON



Mes compétences :

JavaScript

JQuery

AngularJS

PHP

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

NoSQL

Node.js

Java

Gestion de projet

ReactJS

Java Spring

Angular

Ux design

Scrum

Docker

SQL

Responsive Design

Web design