Erwan BECHET

Bonjour, bonsoir,

Titulaire d'un titre de niveau BAC +2 Technicien Superieur Réseaux Informatique et Télécommunication (TSRIT) dans un centre de formation. Je pour suis dorénavant mon aventure dans le domaine de l'informatique, en préparant un titre de niveau BAC+4 Responsable en Ingénieurie Système et Reseau (RISR) en alternance. Durant mon cursus d’alternant, j’ai pu apprendre l’administration de serveurs virtuels windows et linux sur hyperviseur ESX et Hyper-V ainsi que la gestion d’un reseau de système d’information. J’ai pu gouter à la gestion de projet informatique dans laquelle je me suis plu et épanoui.



Je souhaite poursuivre vers un Bac+5 Manager en Système d’Information (MSI), en apprentissage pour une dernière année avec le CESI du Mans où j'ai été admis pour débuter en octobre 2020.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Linux

Microsoft Office

Telecommunications

Cisco IOS

Microsoft Windows Server

Active Directory

Gestion de parc informatique

Centreon

Windows Server

Gestion projet