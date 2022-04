Erwan BERNASSE

Bonjour à tous,

cela fait bientôt 5 ans que j'exerce le métier de chef de secteur au sein de l'entreprise JEAN STALAVEN du groupe EURALIS ; j'ai en charge d'assurer le développement commercial de notre gamme auprès des commerces de proximité (boucheries, charcuteries, traiteurs...) mais aussi quelques professionnels des métiers de bouche tels que les boulangeries et les restaurateurs ! Je travaille essentiellement sur le département de la Vendée !

Mes missions sont les suivantes :

- Fidéliser les clients en appliquant les plans commerciaux définis par la société

- Développer nos gammes de produits et services chez nos clients (augmenter le nombre moyen de références)

- Assurer la prospection et créer de nouveaux clients sur nos cibles prioritaires

- Connaître, développer et qualifier la base prospect via l'outil de Reporting dédié

- Mettre en oeuvre les plans d'actions nécessaires pour développer mes résultats (volume, CA, Marge, Dn clients, Nombre Moyen de Références Produits...) sur mon secteur.

Je prends beaucoup de plaisir tous les jours à exercer ce métier car nous travaillons essentiellement avec des professionnels ; De plus, nous avons la chance d'être fabriquant sur la grande majorité de notre gamme de produits ce qui nous permet de nous distinguer par rapport à celle de nos concurrents.

Je suis prêt à découvrir un autre secteur d'activité si l'occasion se présente à moi sur un poste équivalent !



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Aisance relationelle

Sens de l'initiative

Empathie

Organisation du travail