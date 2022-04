Erwan BIDEAU

Depuis 6 ans j'apporte à la société RCA, éditeur de logiciels pour les experts-comptables (http://www.rca.fr/ ) mon expérience du métier de la comptabilité acquise en cabinet en tant que collaborateur puis en entreprise comme responsable comptable et proche de la relation bancaire.

Je participe à l'évolution des logiciels en effectuant des études "métier" et pratiquant une veille fiscale permanente.

Toujours dans le but d'être au plus proche des besoins des cabinets comptables dans l'utilisation des applications RCA.