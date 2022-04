Erwan BONNET-LIGEON

Ma candidature pour entrer chez les Compagnons du Devoir pour un parcours de formation en Prépa Métier dans le métier de tailleur de pierre vient d’être acceptée.

J’ai une formation de niveau baccalauréat général (ES), j’avais entrepris des études d’architecture .

Ces études m’ont donné l’occasion d’apprendre beaucoup sur les constructions à travers le temps, entre autres, mais le côté très théorique, académique de l’Université m’a fait remettre en question ma vision de mon futur métier et la façon de l’apprendre.

J’ai ainsi cherché une profession qui fait à la fois travailler la tête et les mains, qui me permettent d’acquérir différents savoir-faire, cela me correspond plus.

J’ai choisi la profession de tailleur de pierres, en partie pour sa composante artisanat d’art, dans le but de travailler à la création de nouveaux ouvrages ou à la restauration de monuments. Ces derniers sont passionnants car au-delà des symboles qu’ils portent, ils sont le témoignage des différents savoir-faire qui se sont succédés ou superposés au cours de leur histoire.