Erwan BOUCHER

Après plusieurs années d'expérience, j'ai co-fondé la Sarl DERCO qui propose un service complet et performant aux entreprises. J'assume aujourd'hui la gestion administrative et financière de cette entreprise dont le développement est en pleine croissance.



Spécialisés en Contrôles, Essais et Vérifications réglementaires, nous réalisons les VGP des appareils de levage et engins de manutention.



La sécurité des hommes nous préoccupe, nous accompagnons donc les entreprises dans leur démarche de prévention des risques en proposant du Conseil en formation à la sécurité.



Nous distribuons également une gamme complète de Batteries et Chargeurs industriels pour vos chariots, nacelles et autres appareils à énergie électrique.





Mes compétences :

Sécurité au travail

Contrôles réglementaires engins

Conseil aux entreprises

Vendeur de batteries industrielles