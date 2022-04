Erwan BOUDY

Étant passionné par les ressources humaines (RH), en particulier par la valorisation du capital humain et le contrôle de gestion sociale, j’ai la volonté de mettre à contribution mes connaissances et compétences au profit d’une structure dynamique et innovante afin de les perfectionner mais aussi de les enrichir.



Mes compétences :

Sage Paie

Dreamweaver

Ciril Net Fiance

Ciril Net RH

Powerpoint

Comptabilité

Excel

Word

Access

Économie

Massal

SAS

Déclic

Edoc

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Travail en équipe

Informatique

Sociologie

Contrôle de gestion sociale

Gestion des ressources humaines