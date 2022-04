Erwan Bourdic LE NATURSEL DE GUÉRANDE

Erwan Bourdic producteur de sel de père en fils depuis des générations vous propose une gamme de produits issus du Marais de Guérande.

L'entreprise

LE NATURSEL DE GUÉRANDE c'est

- une marque et une entreprise familiale.

- une gamme de produits uniques issus de notre production et de nos fabrications.

- la garantie d'un savoir faire authentique

- une filière 100% autonome.

- une écouté particulière et réactive.

- la passion de notre métier.