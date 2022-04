Erwan BREBEL

Responsable du développement commercial de l’agence RM Intérim en France.

Responsable du développement Apporteurs d'affaires.

Responsable du développement des accords grands comptes.



La société RM Intérim recherchent en permanence des nouveaux talents Responsables d'agence, commerciaux, recruteurs partout en France.



Vous avez soif d'ambitions, d'évolutions, envie de changement, de prendre un nouveau départ, d'entreprendre, de démarrer une nouvelle aventure au sein d'une entreprise en plein développement contactez moi et parlons-en.



RM Intérim



CDD-CDI / Placement / Intérim / Insertion :

Avec l’expérience de plus de 10 années de travail temporaire, son responsable et une profonde volonté d’améliorer l’image du Travail Temporaire français ont fait de RM INTERIM un des acteurs majeurs dans la délégation de personnel et de placement (CDD-CDI-Intérim-Insertion).



Avec un positionnement généraliste, nous répondons rapidement et qualitativement aux recherches de personnels dans tous les secteurs comme :



-la Démolition

-le Gros Œuvre & le Génie civil

-les Travaux Publics & les Travaux Souterrains

-les Monuments Historiques

-le Nettoyage

-l'Automobile

-le Négoce

-le Transport

-l'Industrie

-le Tertiaire

-la Menuiserie Bois & Alu & PVC

-la Charpente

-la Couverture

-la Serrurerie

-la Metallerie

-l'Electricité

-la Plomberie sanitaire & chauffage

-la Peinture intérieur & extérieur

-les Revêtements de sol & muraux

-les Espaces Verts



Notre idéologie, fondée sur « le Service sur Mesure », nous permet de collaborer avec tout type d’entreprise de la Très Petite Entreprise au Grand Compte.



Notre objectif aujourd’hui est de créer des partenariats avec les entreprises en les accompagnants dans la recherche de profils techniques et de les satisfaire dans les meilleurs délais en leurs présentants les candidats susceptibles de répondre à leurs besoins actuels.



Pour ce faire, nous nous appuyons sur une base de données de plus de 20 000 CV fréquemment alimentée, ainsi que sur un partenariat établi avec des sites internet spécialisés dans le recrutement.

Nous sommes donc en mesure de répondre rapidement et efficacement à tous les besoins.



La rigueur de nos méthodes nous permet d’aboutir à des recrutements réussis : entretiens croisés, contrôle de référence….



Notre souhait est de les fidéliser par une qualité de service irréprochable.



Je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Responsable d'agence

Responsable

RH

Travaux Publics

Gros Oeuvre

Espaces Verts

Second Oeuvre

Ressources humaines

Rénovation

Menuiserie