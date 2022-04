Erwan BROUDER

Compétences et expériences dans les domaines suivants :



- Management de la sécurité de l’information

- Analyse de risque

- Définition de tableaux de bord

- Définition d’architecture technique

- Audit technique et organisationnel

- Audit intrusif

- Audit des processus informatiques

- Conseil en organisation

- Gestion de projet (MOE / MOA)



Spécialités :



- Expert PCI-DSS : Audit de conformité, accompagnement dans la mise en conformité, audit de vulnérabilités conformes aux exigences du programme

- Assistance aux RSSI dans la mise en place et le pilotage d'un SMSI

- Audit technique (réseau et applicatif)

- Sécurité des SmartPhones et tablettes graphiques (Iphone, IPAD et autres) : Analyse de risque, définition d'architecture technique, études techniques.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Analyse de risque 27005

Audit technique

Audit intrusif

Tableau de bord de pilotage

Assistance à RSSI

sécurité

analyse de risque

PCIDSS

ISO 27005

informatique

IPHONE

IPAD

ISO 27002

ISO 2700X

ISO 27001

Sécurité des systèmes d'information

Entrepreneur