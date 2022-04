Erwan CAVALAN

Diplômé du Master 2 spécialisé Ingénierie Commerciale & Management de projets de l'INSEEC Bordeaux, mon cursus universitaire réalisé en alternance s'est concrétisé par l'obtention d'un CDI Ingénieur Cadre dans le groupe Schneider Electric. Le site évoluant dans un contexte international, je contribue au développement & a la réalisation d'affaires sur différentes gammes de Tableaux électriques pour postes Primaires & Secondaires permettant d'alimenter en énergie de grandes infrastructures ( oil & Gas, Centrale d'énergies, Grand port Maritime, Régie électrique, Aéroport, ...)



Débute sa 6iéme année au sein du groupe Schneider Electric ou je continue d'enrichir chaque jour mon expérience technique et commerciale.

Étant spécialisé dans l'ingénierie d'affaires & le management de projets [ 15% France & 85% export], j' évolue dans une volonté constante d'apprendre et de participer au développement de la société en y apportant mon énergie & ma vision de la gestion des affaires.



Mes facteurs d'intérêts:

* L'acquisition de connaissances techniques spécifiques dans l'univers HTB-HTA

* Le développement de clients grands comptes

* Négociation client

* Les processus de gestion d'affaire & de traitement des projets

* Le bon déroulement de projets avec la gestion des risques & des imprévus

* Le redressement de projets à la dérive

* La satisfaction client























Mes compétences :

Relation clients B to B

Ingénieur d'affaires

Management de projet

Négociation commerciale

Électrotechnique

Électrotechnique de puissance

Ventes complexes

Smart grid

Industrie