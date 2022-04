Dessins papier et numérique , illustrations, BD papier et numérique, vidéo, scénario, réalisation écriture, montage, voir page you tube : chapterwan

designer web année 2000, bac pro industrie graphique.



Mes compétences :

Peinture numérique

Dessins crayon, numérique

Portrait numérique, et peinture acrylique

Photo

Prises de vues vidéo

Montage vidéo,