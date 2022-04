Après avoir effectué un IUT Services et Réseaux de Communication, je me suis dirigé vers une Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication Webdesign. Je me suis ensuite redirigé vers un Master Infographie/Multimédia spécialité Conception Web (diplôme d'état et de la FEDE). J'ai travaillé durant 2 ans en CDI en tant qu'intégrateur / développeur web chez HySeQua et la Bourse de l'Immobilier. Je suis actuellement en recherche active de nouvelles opportunités professionnelles. Je vous invite à consulter mon Portfolio à l'adresse suivante : http://www.erwan-chedaleux.fr



Mes compétences :

Webdesign

Développement web

Graphisme

Ergonomie Web

Frameworks

Développement Mobile

JavaScript

HTML

PHP

HTML 5

CSS 3

Drupal

Développement Android

Wordpress

CSS