Erwan CHOULANT

Titulaire d’un BTS en mécanique automobile (MAVA)option véhicules Industriels.

Titulaire d'un Brevet d'Opérateur Extérieur en raffinerie et pétrochimie.



J'ai d'abord occupé différents postes qui m’ont permis d’acquérir, aussi bien une compétence sur bancs d’essais moteurs, qu’en mécanique véhicules plus « courante ». Tout d'abord chez Renault comme chez D2T, les essais étaient planifiés par les ingénieurs puis distribués. J’ai ainsi pu réaliser des campagnes pour validation de différents paramètres sur des moteurs prototypes ou série. La situation économique du secteur de l'automobile m'a amenée à devoir exercer différents emplois dans différentes entreprises liées à la mécanique automobile avant que je fasse le choix d'une nouvelle orientation professionnelle.

J'ai donc suivi avec succès la formation d'opérateur extérieur qui m'a permis de découvrir un autre monde qu'est celui de la pétrochimie, le travail d'équipe en 5x8.

Ces expériences ont développé chez moi, une grande capacité d’analyse, d’autonomie, d’organisation, de méthode et de rigueur. Ces compétences, alliées de facilités relationnelles, de mobilité tant géographique que professionnelle, me permettraient de m’adapter certainement aux fonctions que vous proposez en tant qu'opérateur. Elles me laissent penser que ma candidature à ces postes, vous intéressera.



. Aussi, j’aimerais pouvoir faire coordonner mes compétences à vos besoins et relever ce défi.



Mes compétences :

