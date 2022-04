Erwan CORNEC

Jeune diplômé du Master 2 Droit du Travail et de la Protection Sociale de la Faculté de Rennes, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Ma formation ainsi que mon stage dans le cabinet d'avocats LBBa m'ont permis d'appréhender et de maitriser les récentes ordonnances Marron. J'ai eu l'opportunité de rédiger des accords collectifs relatifs à la mise en place du CSE et de conseiller la mise en place des élections professionnelles. J'ai été amené à créer des supports de formation synthétiques sur différentes thématiques. Ma formation m'a permis d'acquérir de solides compétences en matière de relations individuelles de travail (contrat de travail, durée de travail, rupture du contrat de travail...). Je souhaite apporter mes compétences et connaissances au service de votre équipe.



Je suis à votre disposition afin d'étayer ma candidature.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux.



Mes compétences :

Droit de la protection sociale

Relations collectives, droit du travail

Relations individuelles, droit du travail