Erwan CORRE

Plus de 19 ans de pratique sur le web : une expérience de webmastering essentielle pour vous conseiller dans vos projets de création de site web. Graphisme, ergonomie, arborescence, fonctionnalités, administration du domaine, service mail, refonte et mise à jour, référencement, analyse statistique, campagne de mailing, blog, CMS Joomla et Wordpress, boutique en ligne Prestashop... Faire vivre votre site internet et le promotionner... Avez-vous un site web ?



Mes compétences :

CSS

Webmaster

Webmastering

Web

JQuery

Référencement

PHP

Blog

HTML

Javascript

Internet

PrestaShop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

Domain Name Server Protocol

Joomla!

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Flash

WordPress