Erwan DERVAL

Expert400 est une entreprise individuelle française, qui propose des prestations informatiques, principalement à destination des banques et des assureurs : analyse et programmation en Cobol, SQL, et CL sur gros système IBM (AS/400, MVS, VSE).



Après 9 années passées en Polynésie Française, à travailler pour le compte de la Banque Socredo sur AS400, j'ai décidé de revenir m'installer en France.

Mes 13 années d'expérience dans l'analyse et le développements sur systèmes IBM, et mon expérience à l'étranger, me permettent de proposer à mes clients des développements personnalisés aussi bien France qu'à l'étranger.



La création de la société Expert400 date de 2011, cependant je travaille en Freelance depuis maintenant plus de 6 ans.

En effet, j'avais auparavant conçu une autre société, nommé Image'In Pacific, qui était elle basée en Polynésie Française. C'est mon retour en Métropole qui a amené ce changement de statut et la création d'Expert400.



L’activité de la société Image'In Pacific tournait principalement autour de l'analyse et des développements informatique sur gros système bancaire, mais j'avais également travaillé sur la création de cartes postales DVD sur la Polynésie, destinées à promouvoir le tourisme sur Tahiti et ses iles.



Vous trouverez plus de détail sur ces activités dans mon expérience professionnelle.



En ce qui concerne les cartes postales DVD, ou D-cartes, n'hésitez pas à aller voir mes produits, situés en bas de la page accessible via ce lien :

http://www.d-carte.com/boutique/F_frame.html?http://www.d-carte.com/boutique/F_grp_91-1.html



