Bienvenue sur mon profil,



Diplômé en traduction juridique depuis juin 2013, je parle anglais depuis ma plus tendre enfance et suis passionné autant par cette langue que par le français. Je suis parfaitement bilingue, je prête une grande attention à mes travaux et mets un point d’honneur à être ponctuel.



Je suis actuellement employé chez Pole To Win Europe où j'occupe le poste de Core testeur.



Mes compétences :

Trados

OmegaT

Microsoft office