Erwan DHAINAUT

Mon parcours professionnel s’est inscrit dans une démarche tournée vers l’action sociale, médico-sociale et notamment vers les plus démunis. Cette expérience variée m’a permis d’enrichir mon parcours professionnel dans divers domaines de compétences (Urgence, hébergement, demande d’asile, insertion, santé précarité, petite enfance, jeunes, insertion professionnelle)



Celles ci s’inscrivent en termes de développement d’activités et d’établissements, création et suivi de projet d’établissement dans le respect de la loi 2002-2, partenariat institutionnel (Etat, collectivités territoriales), législation sociale, comptabilité, gestion, GPEC, organisation, négociation avec un Comité d’Entreprise et Syndicats, travail au sein d’un CHSCT, travail d’équipe, sens du dialogue, sens de l’écoute et du management.



Ces compétences ont été renforcées par l’obtention du C.A.F.D.E.S depuis le mois de novembre 2008.





Mes compétences :

