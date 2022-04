Erwan DRÉAN

Drean Conseil est une société que j’ai crée en 2008 afin de mettre à disposition mes savoir-faire après 20 années d'expérience combinée dans les métiers du tourisme en secteurs privé et public.

Mon parcours professionnel débute en 1990 dans « l'hôtellerie club » aux Antilles Françaises (Guadeloupe et Martinique) à la direction d'établissements référents. J’y ai acquis la maitrise de l'exploitation, du management et de la commercialisation (nationale et internationale). J'effectue par ailleurs un service militaire au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre comme professeur des métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

J'intègre ensuite le groupe Pierre et Vacances, premier groupe européen de la résidence de tourisme, pour lequel je mène différentes missions de restructuration et de développement dont entre autre la direction des ouvertures des sites majeurs de Belle Dune et de Paris Porte de Versailles. L'occasion pour moi de me professionnaliser au cœur du groupe de promotion intégrée référant du marché sur ce qui est devenu l'un des premiers produits d'hébergement touristique français, la résidence de tourisme et ses déclinaisons.

Puis je saisis l’opportunité d’un break d'une année en immersion totale aux Etats-Unis à la direction d'un des premiers concepts de brasserie de Manhattan.

A mon retour, j’intègre alors l’univers des collectivités territoriales, auprès du Sénateur Maire M. Bécot, comme directeur de station de tourisme. Pendant plus de 3 ans je découvre les nouveaux enjeux du développement des territoires et manage la coordination des différents acteurs publics et privés aux travers de la gestion et la de mise en tourisme des projets et des destinations.

Enfin, en 2006 je suis recruté par un groupe référent de l'immobilier pour y créer et développer un concept novateur d'hébergement de tourisme issu du parc résidentiel (Imoé) et y encadrer le développement de l’activité résidence de tourisme.

C'est fort de ces métiers et de ces expériences pragmatiques et complémentaires, qui m'ont permis d'appréhender pleinement les fondamentaux de l'industrie du tourisme, que j'accompagne aujourd’hui les acteurs privés, parapubliques et publiques dans la réalisation de leurs projets, qu'il s'agisse de dévelopement, de professionalisation ou de problematique d'exploitation ou de commercialisation.



