Erwan FOURN

Je suis actuellement Enseignant-Chercheur à l'INSA de Rennes. Je suis rattaché au département Systèmes et Réseaux de Communications de l'INSA de Rennes pour la partie enseignement et à l'IETR (Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes - UMR CNRS 6164) pour la partie recherche.



Mes recherches se concentrent essentiellement sur les systèmes de communications reconfigurables aux fréquences centimétriques et millimétriques (antennes, filtres et autres composants passifs essentiellement).



Mes compétences :

Antennes

Communications

Electronique

Hyperfréquence

MEMS

Micro-ondes

Recherche