Erwan FRENAIS

Voici mon parcours:



2009 à Aujourd'hui: Conception et Industrialisation, de protection électrique



2008-2009: Projeteur en élaboration d'appels d'offres en assainissement et démantèlement nucléaire.



1999-2008: Chargé de Projets en Conception au sein d’une filiale de Nestlé Waters.

En charge de concevoir, développer et industrialiser des fontaines réfrigérées.



Mes compétences :

Dessin industriel

Industrie

SolidWorks

Gestion de projet

Bureau d'études

GED

GPAO

Management

Electrotechnique

Mécanique

AutoCAD

ERP