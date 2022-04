Erwan GLOTIN

Issu d'une formation de Géographie dispensée par l'Université de Nantes, j'ai réalisé plusieurs missions de cartographie dans des bureaux d'études et de grands groupes industriels.



Actuellement en poste à Atlanti'c Ingénierie je réalise différents types de missions de cartographie et de topographie :

- Réalisation de cartes thématiques pour GRTgaz (ArcView for Desktop)

- Détection de réseau enterré et de boules-marqueurs GrdF et ENEDIS (RD8000 MRX)

- Contrôle de l'exhaustivité et de la précision planimétrique de folio et casés GrdF (Trimble TSC3 / Land2Map)

- Réalisation des dossiers livrables pour les clients (Atlas / Microstation)



Mes compétences :

CAO

CAO & DAO

Cartographie

Cartographie SIG

DAO

Environnement

Géographie

SIG

Ingénierie

Gestion de projet

Energie

Transports et réseau

Topographie

Géomatique