Erwan GOETZ

Je suis étudiant au sein de l'Ecole de Commerce de Mulhouse, je prépare un Bachelor of Buisiness Management.



Mon rêve est de me forger une expérience professionnelle forte et diversifiée.

Je veux voyager, m'ouvrir au monde, m'ouvrir à l'international. J'adore l'anglais, je le parle depuis longtemps et j'ai pu acquérir un certain niveau.



Ambitieux, polyvalent et motivé, j'ai soif de connaissances. Je souhaite plus tard travailler dans un grande groupe international, qui me permettra de voir le monde, de voyager et d'apprendre d'autres cultures.



Fort de mon ambition, ainsi que de ma détermination je suis en train de créer mon entreprise dans le domaine de l'exportation de vin.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Droit social

Management

Droit du travail