Erwan GOUALOU

Je viens de terminer une formation d'Employé Commercial en Magasin à l'AFPA

et d'obtenir le Titre Professionnel d'Employé Commercial en Magasin -Produits Frais.

















Depuis trop longtemps salarié, je cherche à créer mon entreprise(d'où les blancs sur mon CV) dans un secteur porteur: la vermiculture.

La vermiculture est l'élevage de vers de compost à des fins principalement de compostage de déchets domestiques alimentaires et permet ainsi de réduire sa facture de traitement des déchets et de produire son propre compost sans avoir besoin d'un jardin.

Elle peut viser aussi le nourrissage de poissons d'élevage, l'épuration d'eaux usées et même pour les non-végétariens (c'est tendance aux U.S),la garniture d'hamburger!

Bon appétit!



Mes compétences :

Internet