Je m'appelle Erwan JOUNI. J'ai 23 ans. Je suis sérieux et motivé lorsque je réalise mon travail. Je m'investis beaucoup dans tout ce que je fais. Je cherche à comprendre en détail tout ce que j'effectue de manière à être à l'aise et à maîtriser totalement l'ensemble des missions que je mène. Je suis dynamique, curieux et ambitieux.

Je recherche un poste d'ingénieur calcul en bureau d'étude.



Mes compétences :

Mécanique

Logiciel SYSTUS

Logiciel ABAQUS

Calcul de structure