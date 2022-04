Erwan KERMEL-NONFOUX

Après un diplôme en Génie Civil, et un début de carrière dans la réalisation de réseaux d'adduction d'énergies (Gaz, Electricité), j'ai orienté ma carrière professionnelle vers la Maîtrise d'Oeuvre en bâtiment.



J'ai pu mener la réalisation d'immeuble de logements, de maisons individuelles, mais je me suis plus particulièrement investi dans la construction de bâtiments industriels (notamment pour la Poste), et la construction de restaurant du type Léon de Bruxelles.



J'ai développé une agence d'ingénierie sur la région centre à Orléans, où au meilleur de l'activité nous étions 5 personnes, avec 3 conducteurs de travaux et une assistante.



Je suis venu en Loire Atlantique pour mettre en place cette activité à l'Ouest pour le compte de mon groupe, et je cherche à mettre en place un réseau professionnel.



Mes compétences :

Construction

Economie

Économie de la construction

Maitrise d'oeuvre

Permis de construire

restauration