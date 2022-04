Erwan LAPIPE MEUDEC

5 ans d’expérience en commercial BtoC et 10 ans d’expérience en magasin font de moi quelqu'un qui connait vraiment toutes les facettes et tous les comportement d'un client. Soif de découverte et de challenge rien ne me fais peur. Je sais me faire comprendre et montrer aux gens qu'ils ont raison de croire en moi.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Persuasion

Création de site web

Créativité

Entrepreneuriat‎

Dynamisme

Sens de l'initiative

Analyse des besoins

Microsoft Office

Aisance relationelle

Conseil

Implantation Commerciale

Réalisation de devis

Service client

Accueil des clients

Vente

Gestion de la relation client

Prospection de clients

Encaissement

Gestion de rayon

Gestion de portefeuille

Mise en rayon

Administration réseaux

Dépannage informatique

Achats

Financement

Négociation commerciale

Réceptionner les stocks

Autonomie

Automobile