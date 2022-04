Erwan LE BOULANGER

Quelles sont les principales missions d’un responsable des ventes Export ?



Le responsable export définit, en collaboration avec la Direction Générale, la politique à l'exportation. Il développe de nouveaux marchés.

Il assure la relation client avec les comptes clés stratégiques.



En termes de responsabilité, il a en charge, dans le cadre de la stratégie globale, l'élaboration de la politique commerciale de l’entreprise à l’export.



Il coordonne sa mise en œuvre et assure la gestion avec des objectifs de chiffres d'affaires, de marges et de rentabilité;



Il est impliqué sur le choix des investissements aussi bien en interne qu'en externe.



Il participe aux négociations commerciales avec les réseaux de distribution (agents distributeurs ou grands comptes) à l’international et supervise la réalisation des accords commerciaux.

Il a également un rôle de management



Mes compétences :

Commerce international

Export