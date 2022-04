Erwan LE BRONEC

GROUPE ONEPOINT est une entreprise internationale de conseil métier et technologique spécialisée dans :

- L’agilisation des méthodes et des architectures des entreprises

- La digitalisation des processus et des applications

- La transformation des organisations et des SI vers de nouveaux modèles

- La gestion et le développement de grands programmes IT



Penser le changement, autant que le conduire avec des outils adaptés, tel est le leitmotiv de Groupe ONEPOINT. Le numérique n’est pas seulement un outil, c’est un levier essentiel de la transformation des entreprises dans le cadre d’une nouvelle économie qui se met en place. Dans ce nouvel univers, Groupe ONEPOINT a l’ambition d’apporter ses capacités d’analyse, de conseil stratégique et de mise en œuvre technique pour que la révolution numérique produise tous ses effets bénéfiques pour ses clients, en gérant toute la complexité de ces évolutions.



La croissance du groupe s’est accompagnée d’une forte progression de son chiffre d’affaires et de ses effectifs. Aujourd’hui, en France (Paris ; Nantes ; Bordeaux ; Toulouse), au Canada, en Chine, en Tunisie et aux Etats-Unis, ce sont plus de 800 collaborateurs qui contribuent à l’ambition du groupe dans plusieurs secteurs d’activité : la banque-finance-assurance, les services et télécommunications, l’industrie, l'énergie et la distribution, ainsi que dans le secteur public.



