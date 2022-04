Erwan LE CORRE

J ai travaillé pendant 21 ans en agence allianz a PONTIVY je suis spécialisé dans le pro et le particulier je recherche un poste ayant bureau et déplacements chez la clientèle. De nature fonceur et conviviale , je m adapte aisément avec un temps d observation . Mes qualités le conseil , la proximité , l écoute.

président d une association et ancien président de club de foot , je participe a la restauration et a la sauvegarde du patrimoine locale .