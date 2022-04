Erwan LE GALLAIS

Après avoir fait une terminale en Science et technique de gestion au lycée Jean Monnet de la Queue lez Yvelines, j’ai obtenu mon bac à la session 2013 avec la mention « assez bien ».

Je suis actuellement en 2eme année de formation pour le BTS Service Informatique aux Organisations dans la spécialisation SISR « réseau ».

Je souhaite effectuer mon stage dans le cadre d’une découverte professionnelle au sein d’une grande entreprise pour analyser le fonctionnement de celle-ci tout en y acquérant des notions afin d’agrandir mes connaissances.



Je suis une personne sérieuse, curieuse, dynamique et très motivée, je sais m’adapter avec le sourire et la bonne humeur au travail que l’on me confie, et selon moi il n’y a pas d’évolution et d’enrichissement dans la vie sans la passion de toujours vouloir apprendre.



Participer à une activité au sein de votre entreprise me procurera une expérience importante dans mon parcours professionnel, et cela me permettra également de vous proposer ma motivation ainsi que ma capacité de réflexion.J'aime beaucoup les challenges et espère après mon BTS, intégrer une école d’ingénieur en alternance afin de devenir ingénieur en télécommunication et réseaux.



Mes compétences :

Informatique

DHCP

Système d'information

Administration réseaux

Base de données

Linux

Configuration informatique

Microsoft Windows

DNS

FTP

WinDev

Visual Basic for Applications

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML5

Cascading Style Sheets