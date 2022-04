Erwan LE GUILLOUZIC

Mes compétences me permettent de diriger des projets, depuis les études de faisabilité jusqu’à la réception des travaux et la mise en service des installations. Les études comprennent la coordination avec les ingénieurs spécialistes ainsi que la réalisation des rapports techniques, des budgets et des plannings. Je suis également en charge des appels d’offres, depuis la rédaction des spécifications de travaux jusqu’à la sélection des prestataires. En phase de réalisation, je sais gérer le suivi technique des travaux d’installation générale, de charpente, de voirie et réseaux divers ainsi que de génie civil. Je suis également responsable du suivi des plannings et des budgets. Les projets qui me sont confiés se déroulant dans des installations en fonctionnement, je me dois également d’assurer une coordination avec l’exploitant.



Mes goûts me portent à occuper des postes à fortes composante technique, où les relations humaines ont une place importante. Curieux, je suis toujours intéressé par les sujets nouveaux qui me sont confiés, dont je cherche à maîtriser tous les aspects techniques.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Ingénieur

Direction de projet

Suivi de chantiers

Gestion de projet

Appels d'offres

Tuyauterie industrielle

Planification

Avant projet