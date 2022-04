Erwan LE LAN

Contrôler, conseiller et accompagner les entreprises dans leurs projets ayant un impact sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement.



Ma carrière au sein de l'activité BTP m'a permis de mettre en pratique ces compétences lors de grands travaux et du suivi de sites ICPE : tramway, autoroutes, déconstruction d'une centrale thermique dans une zone industrielle classée SEVESO II.



Observer un site afin de prévoir et mesurer les impacts d'un projet, informer le client et les salariés des exigences réglementaires et normatives, échanger avec divers interlocuteurs, s'adapter à leurs besoins et leurs exigences, apporter des solutions performantes, partager des connaissances avec divers acteurs, découvrir de nouveaux domaines... sont des activités passionnantes que j'ai pu réaliser.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Gestion de projet

QSE

Animation de réunions

Gestion des risques industriels