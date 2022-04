Erwan LE PABIC

Ingénieur en informatique de formation, j’ai travaillé pendant 12 ans dans différentes entreprises de l’ouest de la France. Tout d’abord, en tant qu’ingénieur de R&D, j’ai oeuvré à la conception et au développement de solutions logicielles innovantes. J’ai notamment participé à la création d’une start-up au début des années 2000.



Ensuite, en qualité de chef de projet informatique, je me suis spécialisé dans l’installation de progiciels de gestion en entreprise, en développant particulièrement une expertise dans le domaine de la préparation de commandes et de l’expédition.



En 2008, afin d’avoir une activité professionnelle plus en accord avec mes convictions personnelles, j’ai entamé une reconversion afin de devenir boulanger. En 2009, j’ai ouvert la boulangerie biologique Le Pain des Dunes à Erdeven. Une allergie à la farine contractée les derniers mois a eu raison de ma passion pour le pain.



Fort de mes expériences précédentes de chef de projet et de créateur/gérant d'entreprise , je souhaite maintenant mettre mes compétences au service de projets à vocation sociale et/ou environnementale, tout particulièrement les projets collectifs pouvant déboucher une entreprise coopérative.



Mes compétences :

Agriculture biologique

Création d'entreprise

Gestion de projet