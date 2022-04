Erwan LE STRAT

Je dirige depuis 2010 l'agence Protectum a Fontaine (38)- agence de 12 personnes - 2 500 k€

Et depuis 2013 je dirige également l'agence Lyon Etanchéité- agence de 15 personnes - 2 800 k€



Ces 2 agences font parties de l'entreprise SNA - 35 m€ - 200 personnes



Ces 2 agences sont spécialisées dans l'enveloppe du bâtiment, avec une forte activité en rénovation et sur les problématiques de rénovation énergétique et de développement durable .



Mes compétences :

Enveloppe du bâtiment

Bâtiment basse consommation

Rénovation énergétique

Etancheite bardage

Développement durable