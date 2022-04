Erwan LEFEVRE

Ayant travaillé et mis en place des documents officiels dans le secteur de la restauration collective, je maîtrise les règles et procédés d'hygiène ainsi que certaines procédures. De nature entreprenante et autonome je fais participer de manière pédagogique toutes les personnes en lien avec mon travail. Je m'adapte très vite aux milieux de travail encore inconnus ainsi qu'aux nouvelles équipes, en instaurant un climat de dialogue et de partage avec celles-ci. Déterminer à mettre mes compétences au service des entreprises, et dans l'objectif d'acquérir plus d'expérience, de savoir faire et de savoir être.



Mes compétences :

Pédagogie et Sociabilité

Prises de résponsabilités

Travail en équipe

Esprit d'initiatives et d'Analyses

Accompagnement de dirigeants

Minutieux et Appliquer

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Agronomie et Phytotechnie

Zootechnie

Agroalimentaire

BPH et DUER

Gestion QHSE

Norme HSE