Erwan LEROY

De formation commerciale, avec un BTS Force de Vente, et une expérience réussie dans le domaine de la concession deux-roues, je me suis par la suite orienté vers l'univers bancaire et, plus particulièrement le crédit automobile.

Après 5 années passées dans la filiale banque de Renault, RCI, j'ai quitté Paris pour entreprendre un voyage au long cours durant 4 ans tout autour du monde afin de parfaire mes aptitudes en langues (anglais et espagnol essentiellement) et de développer mes compétences organisationnelles, logistiques et gestionnaires tout en acquérant une certaine aisance dans la gestion d'imprévus.

De retour en France, j'assure actuellement la fonction de conseiller commercial en plateforme dans le domaine de l'assurance.

Je suis toujours à la recherche d'un poste dans le commerce en magasin dans le domaine des jeux de société, des voyages ou des deux-roues idéalement mais je suis ouvert à tous les secteurs.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Informatique de gestion

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Rédaction

Informatique

Ciel Compta

Négociation commerciale

Adobe

Communication

Organisation du travail