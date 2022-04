Erwan LESSARD

Je suis actuellement en première année de Génie Civil et Construction Durable à l’IUT de Rennes après avoir obtenu mon bac Scientifique avec mention. Je recherche un stage ouvrier pour mettre en pratique ce que j’ai pu apprendre au cours de cette année.



Depuis l’âge de mes 16 ans, je travaille tous les étés dans une entreprise de rénovation de façades. J’ai participé à la construction de la maison familiale pour tout ce qui est maçonnerie. Grâce à cela, je connais le monde de l’entreprise et je sais ce que le mot « travail » signifie. Depuis octobre 2016, j’effectue tous les jeudis un suivi de chantier dans l’entreprise SCOBAT sur Rennes. Le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’habitation. Je souhaite à présent découvrir le domaine des Travaux Publics pour élargir mes connaissances sur la voirie, les ouvrages d’art comme des ponts. Cela me permettra de découvrir les différentes facettes du Génie Civil.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel