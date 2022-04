Erwan LOUYER

Breton d'origine (je suis né à Rennes).

De nature optimiste et volontaire, je privilégie toujours le dialogue constructif pour dégager une solution au conflit.

J'ai un parcours universitaire axé sur les lettres qui ne m'empêche pas d'avoir un esprit très scientifique et d'être passionné de nouvelles technologies, ce qui explique mon intérêt pour rejoindre Gartner au début de ma carrière.

J'ai pu y développer des compétences en droit de l'informatique (contrats de licence, outsourcing, intégration, maintenance, prestations de conseil) et en droit de la propriété intellectuelle. Mon étude de la Common Law et mon expérience de négociation de contrats anglais, canadiens et américains me permet aujourd'hui de pouvoir rédiger et négocier aussi bien des contrats de droit civil que de Common Law.

Je suis aussi à l'aise dans la négociation en français qu'en anglais.

Grâce à ma promotion au statut de Directeur Juridique et mon entrée à la Jeune Chambre Economique de Paris, j'ai pu développer des compétences en management et en gestion de projet.

En tant que Président de la Fédération des Jeunes Chambres Economiques d'Ile de France, j'ai participé au développement des différentes Jeunes Chambres Economiques locales.

Depuis le 4 janvier 2013, je me suis lancé dans la création d'une entreprise de services à la personne, sous la franchise AXEO SERVICES et j'ai développé 2 entreprises jusqu'à 440.000€ de chiffre d'affaires et 25 salariés. En décembre 2018, je vends les fonds de commerce pour un nouveau projet de vie sur la région Lyonnaise.

Depuis le 1er août 2019, je suis en CDD en tant que Responsable Juridique de Bjorg Bonneterre et Cie et je recherche un poste pour faire suite à cette formidable expérience.



Mes compétences :

Négociation

Droit social

Droit des contrats

Droit informatique

Droit des affaires

Propriété intellectuelle

Contrats internationaux

Relationnel