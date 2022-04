Erwan MAILLOT

Jeune diplômé de l'Université d'Angers, j'ai à cœur de mettre à profit toutes les connaissances théoriques et pratiques dont je dispose.



Mes compétences :

Maintenance et Gestion de Parc (OCS, GLPI)

Anglais - Bilingue

Programmation et Scripting - PERL

UNIX - Déploiement, Maintenance (Debian, CentOS)

Virtualisation - VMWare

WiFi - Déploiement, Gestion (Spécialité WiNG)

Windows - Déploiement, Maintenance Client/Serveur

Routage CISCO (RIP, OSPF)